napoli
video suggerito
video suggerito

A 17 anni perde 800 euro nel centro scommesse: l’attività chiusa per 10 giorni in provincia di Napoli

La madre del ragazzo si è recata nel centro scommesse e ha litigato con l’impiegata, attirando l’attenzione dei carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Valerio Papadia
18 CONDIVISIONI
Immagine

Nonostante la giovane età e il divieto per i minorenni di giocare d'azzardo, a 17 anni aveva già un debito di 800 euro, contratto in un centro scommesse di Sant'Agnello, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli. È stato l'intervento della madre del ragazzo a richiamare l'attenzione dei carabinieri e a far emergere la vicenda: i militari dell'Arma, dopo gli accertamenti del caso, hanno fatto chiuso il centro scommesse per 10 giorni.

I fatti sono iniziati nel maggio del 2025 e si sono conclusi soltanto nelle scorse ore. La vicenda ha avuto inizio, come detto, otto mesi fa, quando i carabinieri della compagnia di Sorrento sono intervenuti in un centro scommesse di Sant'Agnello per la lite tra due donne: una è una commessa dell'attività, mentre l'altra è la madre del ragazzo. E infatti, dai successivi accertamenti dei militari dell'Arma, è emerso che il 17enne aveva contratto un debito di 800 euro con delle scommesse online.

Il 17enne ha minacciato di togliersi la vita

Il ragazzo, però, non è tornato a saldare il debito e così le chiamate per la riscossione sono diventate insistenti. In preda alla disperazione il 17enne è scappato e ha minacciato di togliersi la vita se la madre non avesse saldato il debito; è stato a quel punto che, presa anche lei dallo sconforto, la donna si è recata presso il centro scommesse e ha litigato con la commessa.

Leggi anche
Detenuto evade dal carcere di Secondigliano: arrestato dopo 15 giorni nella provincia di Napoli

Dopo gli accertamenti del caso, i carabinieri hanno accertato che le scommesse online erano state realmente effettuate, generando il debito di 800 euro. Così, è partita la segnalazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha emesso il provvedimento nei confronti del centro scommesse: chiusura dal 26 gennaio al 4 febbraio 2026.

Cronaca
18 CONDIVISIONI
Immagine
La latitanza di Aloia, Tonino 'o Cinese: l'omicidio, le estorsioni, filo tra Acerra e l'Irpinia
Un killer da Avellino per 'agguato ad Ottavio Colalongo a Scisciano, il raid ripreso dalle telecamere
Estorsione in videochiamata al proprietario dell'asilo ad Acerra, tra i fermati il latitante che dormiva con la pistola
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views