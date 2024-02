A 17 anni nasconde una pistola carica in casa: arrestato a Pomigliano d’Arco Aveva in casa una pistola carica e pronta all’uso: arrestato un 17enne incensurato di Pomigliano d’Arco per detenzione di arma clandestina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La pistola e il caricatore sequestrati dai carabinieri

Una pistola, carica, nascosta in casa: con questa accusa un 17enne di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna. Il giovane, incensurato, è stato portato in un centro di prima accoglienza per minori che si trova nel quartiere dei Colli Aminei a Napoli: è infatti accusato di detenzione di arma clandestina.

La perquisizione in casa nella ex-219 di Pomigliano

Tutto è avvenuto nella notte, nella zona popolare della ex-219 di Pomigliano d'Arco (il complesso abitativo che prende il nome dall'omonima legge 219 del 1981 per la ricostruzione post-terremoto): qui i carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna sono andati a bussare a casa del 17enne, per una perquisizione. Il giovane non ha detto alcuna parola alla vista dei militari dell'Arma, ed ha atteso la perquisizione assieme ai propri genitori.

Il ritrovamento dell'arma e l'arresto

Nell'appartamento, i militari dell'Arma hanno trovato una pistola semiautomatica marca Ruger, modello "Mark II Target In", calibro 22 long. L'arma, che aveva la matricola abrasa, era carica e pronta all'uso: nel caricatore, 9 cartucce dello stesso calibro. Il 17enne, incensurato, è stato così arrestato per detenzione di arma clandestina e portato nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La pistola è stata invece posta sotto sequestro ed ora sarà sottoposta a rilievi balistici per capire se sia stata usata in fatti criminali o di sangue.

La pistola Ruger sequestrata dai carabinieri al 17enne di Pomigliano d'Arco