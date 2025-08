A 16 anni tenta di scippare un Rolex da 35mila euro, bloccato dopo inseguimento

Immagine di repertorio

Ha appena 16 anni il giovanissimo arrestato ieri nel centro storico di Napoli: è accusato di avere aggredito un turista e di avere tentato di strappargli un Rolex da 35mila euro; è stato bloccato dalle forze dell'ordine poco dopo, mentre scappava a piedi, e dovrà rispondere delle accuse di tentata rapina e lesioni personali.

Il ragazzino è stato intercettato nel pomeriggio di giovedì 31 luglio, mentre scappava a piedi. Gli agenti del commissariato Montecalvario della Polizia di Stato, che erano in pattugliamento del territorio, lo hanno notato mentre scappava lungo via Sant'Anna dei Lombardi, in direzione di via Maddaloni. Scena insolita, reazione immediata: si sono messi all'inseguimento per capire cosa fosse successo.

Il 16enne è stato bloccato da una pattuglia della Guardia di Finanza, che nel frattempo era stata allertata da alcuni passanti ed era intervenuta in supporto dei poliziotti. Mentre erano ancora in corso gli accertamenti e l'identificazione, è venuto fuori il motivo di quella fuga. Un uomo si è infatti avvicinato e ha puntato il dito contro il giovanissimo: poco prima, ha spiegato, lo aveva aggredito e aveva tentato di strappargli l'orologio prezioso dal polso, un Rolex dal valore di 35mila euro; lui aveva reagito e, dopo una breve colluttazione, il ragazzo era scappato.