A 15 anni in giro con pistola e pugnale sullo scooter rubato

A cura di Nico Falco

La pistola sequestrata al 15enne dai carabinieri a Napoli

Se ne andava in giro con una pistola e un pugnale nella cintola, in sella a uno scooter rubato. E, quando i carabinieri hanno cercato di perquisirlo, ha cominciato ad aggredire chiunque gli capitasse a tiro. Protagonista un ragazzino di appena 15 anni, che è stato denunciato e affidato ai genitori; due dei militari sono rimasti feriti, hanno riportato lesioni guaribili in sette giorni.

Tre minorenni denunciati: erano armati

Il giovanissimo è stato controllato nell'ambito dei servizi predisposti dall'Arma nel centro di Napoli, in campo i carabinieri della Compagnia Centro. La pistola che aveva alla cintola si è rivelata essere una replica, priva del tappo rosso; dagli accertamenti sullo scooter è poi emerso che risultava rubato. E non è stato l'unico minorenne armato: altri due un 17enne e un 15enne, anche loro trovati in possesso di un coltello, sono stati denunciati.

Controlli ai locali, ristoratori multati

Nel corso degli stessi servizi sono state controllate anche diverse attività commerciali. Quattro ristoratori sono stati sanzionati per occupazione abusiva di suolo pubblico, assenza di autorizzazioni per l'impatto acustico e per insegne e tendaggi abusivi. Sono stati inoltre denunciati due parcheggiatori abusivi ed elevate decine di contravvenzioni al Codice della Strada a cittadini che percorrevano in scooter le aree pedonali di piazza Dante.

Il giubbino per nascondere la targa

I militari hanno effettuato controllati anche nel versante opposto della città, tra Bagnoli, Posillipo, e Fuorigrotta. Nella zona di Coroglio un 29enne è stato denunciato poco dopo il varco all'ingresso di via Nisida: per evitare che la targa del suo scooter venisse identificata dal lettore l'aveva avvolta in un giubbino.

Denunciati anche un 61enne del Rione Traiano, in moto nonostante gli fosse stata revocata la parente, e un 39enne evaso dai domiciliari. Nella zona dei locali notturni sono stati segnalati all'autorità giudiziaria tre parcheggiatori abusivi e tre giovani sono stati denunciati per violazione dei sigilli perché sorpresi in un locale sequestrato in quanto ritenuto piazza di spaccio. Nel corso dei controlli sono stati, infine, sequestrati 26 grammi di cocaina a carico di ignoti e segnalati 3 alla Prefettura tre assuntori di stupefacenti.