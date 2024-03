A 12 anni fa arrestare il padre violento grazie al braccialetto anti-stalking È accaduto a Torre Annunziata: al 12enne era stato affidato il braccialetto, collegato con la centrale operativa del 112, poiché già vittima di violenza insieme alla madre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

A 12 anni, a causa degli atti persecutori e di violenza subiti dal padre, aveva già ricevuto il braccialetto anti-stalking, dispositivo direttamente collegato alla centrale operativa del 112 in dotazione ai soggetti vittime di violenza. E, proprio per porre fine alle violenze del padre su di lui e su sua madre, il 12enne ha attivato il dispositivo, chiedendo l'intervento dei carabinieri e, così, facendo arrestare il padre: accade a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli, dove un 40enne è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il 40enne, infatti, era sottoposto al divieto di avvicinamento al figlio di 12 anni e alla ex compagna, in quanto gravemente indiziato di atti persecutori. Il ragazzino – a cui, come detto, era stato dato il dispositivo elettronico – ha avvistato il padre poco lontano da casa e ha allertato le forze dell'ordine grazie al dispositivo. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, sfruttando la geo-localizzazione del braccialetto per rintracciare il 12enne e la madre, sono prontamente intervenuti sul posto e hanno arrestato il 40enne: l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.