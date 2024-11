A 108 anni si rompe il femore e si opera: intervento riuscito, l’uomo torna a camminare

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La rottura del femore, soprattutto a un'età avanzata, può comportare complicazioni gravi e, in alcuni casi, può portare anche alla morte in soggetti particolarmente anziani e fragili. Una storia a lieto fine arriva da Benevento, dove un uomo 108 anni si è rotto il femore, è stato operato ed è tornato a camminare in tempi record. L'intervento è stato effettuato con successo nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale San Pio, a Benevento appunto: il giorno seguente, l'uomo ultracentenario era già in piedi.

"Gli interventi chirurgici che interessano persone ultracentenarie sono decisamente pochi" ha dichiarato il dottor Luigi Matera, direttore dell'Ortopedia e Traumatologia del nosocomio sannita. "La sinergia e la multidisciplinarietà che caratterizzano il personale sanitario del San Pio sono fondamentali" ha aggiunto Matera, con particolare riferimento alla collaborazione con il reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dottor Vincenzo Colella.

Un plauso al lavoro dei medici del San Pio è arrivato anche dalla direttrice generale dell'ospedale di Benevento, Maria Morgante, che ha detto: "Ringrazio i medici ed il personale sanitario per il costante impegno e abbraccio virtualmente il nonnino di 108 anni che si è affidato alle nostre cure".