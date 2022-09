99 posse a Napoli: il ritorno all’Arena Flegrea il 10 settembre a trent’anni dalla prima volta Il ritorno dei 99 posse all’Arena Flegrea di Napoli il prossimo 10 settembre: sarà grande festa.

A cura di Redazione Napoli

A volte ritornano: è il caso di dirlo, dato che riguarda i 99 Posse che stanno celebrando il loro trentannale con una lunga tournée che toccherà le principali città italiane. A Napoli all'Arena Flegrea – nell'ambito del Noisy Naples Fest – il prossimo 10 settembre alle ore 21 sarà grande festa. Sono tornati sulla scena musicale italiana, celebrando i loro 30 anni con i brani “Comanda la gang” e “Nero su bianco” (2021), i 99 Posse. Dopo aver infiammato parecchie piazze, dal sud al nord, con il 30 anni controvento Tour e con il loro inconfondibile sound e prima di proseguire il loro giro nelle principali città d’Italia, saranno sul palco dell’Arena Flegrea di Fuorigrotta, celebrando questo importante anniversario con il pubblico campano e un po’ di amici sul palco. Dopo Napoli, i 99 Posse saranno a Milano (16 settembre), Fano (17 settembre), Verona (22 settembre), Torino (23 settembre) e Roma (24 settembre).

Il tour e gli ospiti

Luca “’O Zulù” Persico, Massimo Jovine, Marco Messina, Simona Boo con Giuseppe Spinelli (chitarre) e Antonio Esposito (Batteria) faranno ballare la platea dell’Arena Flegrea, con i più grandi successi dei 99 Posse, tratti dai pluripremiati album “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito”. Insieme a loro ci saranno Franco Ricciardi, Lello Arena, Francesco Di Bella, Jovine, Speaker Cenzou, Mama Marjas e tanti altri amici che arriveranno sul palco per una grande festa in musica. L'ingresso costa 5 euro. I biglietti sono in vendita nel circuito ETES.