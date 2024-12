video suggerito

“4 Ristoranti” di Alessandro Borghese, vince Ciccio Vitiello a Caserta: è sua la migliore pizza contemporanea La prima puntata della decima stagione di “4 Ristoranti” è stata vinta da Ciccio Vitiello e dalla sua pizzeria Cambia-Menti, a Caserta: chef Alessandro Borghese ha così eletto la migliore pizzeria contemporanea d’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Come era già noto da mesi, la prima puntata della nuova stagione di "4 Ristoranti" con la quale si festeggiano i 10 anni del programma di Alessandro Borghese si è svolta in parte in Campania. La puntata, che è stata itinerante ed è andata in onda ieri, domenica 22 dicembre, ha visto chef Borghese andare a caccia della migliore pizzeria contemporanea d'Italia: è stato Ciccio Vitiello, giovane pizzaiolo e titolare di Cambia-Menti a Caserta, a convincere Alessandro Borghese e a vincere la puntata.

Laconico e ironico il commento del diretto interessato, Ciccio Vitiello che, subito dopo la messa in onda della puntata, ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra il premio consegnatogli da Borghese, con la didascalia: "Caserta caput pizza". E, accettando la parafrasi del pizzaiolo, non si può non dargli ragione: Caserta ospita la miglior pizzeria d'Italia, "I Masanielli" di Francesco Martucci (pari merito con 10 di Diego Vitagliano a Napoli, ndr) secondo una delle classifiche più autorevoli, la 50 Top Pizza, classifica nella quale anche lo stesso Vitiello non se la cava male, dal momento che è 11esimo.

"4 Ristoranti", le pizzerie che si sono sfidate

Ma chi sono stati gli sfidanti di Ciccio Vitiello nel corso della prima puntata della decima stagione di "4 Ristoranti", nella quale Borghese è andato a caccia della miglior pizzeria d'Italia? Oltre al vincitore a Caserta, chef Borghese ha fatto visita anche a Davide Ruotolo, pizzaiolo di Palazzo Petrucci Pizzeria, locale con una privilegiata terrazza che domina piazza San Domenico, nel centro storico di Napoli; tra gli sfidanti anche Francesco Pompetti di Impastatori Pompetti, pizzeria a Roseto degli Abruzzi, nella provincia di Teramo; il quarto partecipante è stato Antonio Pappalardo con la sua Cascina dei Sapori, a Rezzato, nel Bresciano.