Non potevano aspettarsi dono migliore a Natale le due persone in attesa di trapianto che hanno ricevuto gli organi da una donna deceduta a Borgomanero, in provincia di Novara. La paziente, ricoverata a lungo nel reparto di rianimazione, aveva scelto di donare gli organi così quando il suo cuore ha cessato di battere il personale medico e infermieristico dei reparti di rianimazione, urologia, neurologia, blocco operatorio e la direzione medica, ha lavorato per il prelievo multi organo, con il supporto del Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta e della Asl di Vercelli e Torino. Alla donna sono stati asportati fegato e reni, organi che sono stati poche ore dopo trapiantati ad altri due pazienti, che ora potranno significativamente migliorare la propria vita.

All'ospedale di Borgomanero due mesi fa c'era stato un altro prelievo multi organo: grazie alla generosità di una donna di 56 anni morta sono stati trapiantati due reni a due pazienti di 57 e 50 anni, il fegato ad un paziente di 58 anni con gravi problemi epatici, un polmone ad un paziente di 67 anni, mentre le cornee sono state spedite alla banca delle cornee regionali. “Il trapianto si può realizzare solo se gli organi vengono donati, e per alcune persone è davvero ‘unica terapia in grado di salvare loro la vita – ha commentato Arabella Fontana, Direttore Generale dell'Asl di Novara -. Il nostro ringraziamento va ai donatori ed ai famigliari che con un gesto d’amore hanno potuto ridare speranza a pazienti in attesa di un organo per loro di estrema importanza per la sopravvivenza. Donare organi significa donare vita”.