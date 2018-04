Terribile incidente stradale nella mattina di sabato lungo la statale 240 tra i comuni di Rovereto e Mori, nella provincia autonoma di Trento. A seguito di un violento scontro tra la sua moto e un autobus di linea, ha perso la vita il 39enne Maurizio Zanni, originario del Casertano ma da oltre un decennio residente in Trentino dove lavorava in un’azienda di prodotti farmaceutici. Il tragico impatto intorno alle 9 quando Zanni ha incrociato lungo la strada la corriera che proveniva in senso opposto. Lo schianto è stato inevitabile ed è costato la vita al 39enne che lascia una moglie incinta della loro a primogenita che nascerà a maggio. Per lui inutile l'immediato arrivo dei soccorsi sanitari: i medici hanno solo potuto constatarne il decesso.

Assistiti dai sanitari anche alcuni passeggeri della corriera che si sono sentiti male tra cui una donna di 34 anni che è stata trasportata all’ospedale di Rovereto, ma nessuno è rimasto ferito nell'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi sul posto, ma da una prima ricostruzione dei fatti, pare che alla base della tragedia possa esserci un sorpasso. Nel dettaglio, l'autista dell'autobus ha raccontato di essersi trovato la moto di fronte ancora in fase di sorpasso e avrebbe cercato di schivarla buttandosi sulla destra, dove fortunatamente si trovava un prato. Pur essendo finito fuori dalla carreggiata, però, il mezzo pubblico non ha evitato l'impatto: il centauro infatti ha sbattuto sul lato sinistro del pullman ed è finito violentemente a terra.