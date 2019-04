in foto: Eleonora Rioda insieme ad Alvaro Morata e Alice Campello (Facebook).

Sono in programma oggi, sabato 27 aprile, i funerali di Eleonora Rioda, la wedding planner dei vip morta suicida a 37 anni la domenica di Pasqua nella sua casa alla Giudecca, Venezia. Amici e parenti potranno darle un ultimo saluto alle 12 sull'isola di San Michele, quando renderanno omaggio alla sua memoria. Lo riporta il quotidiano La Nuova Venezia, che sottolinea anche come le sue più strette collaboratrici di Venice First, l'agenzia che aveva fondato 10 anni fa e che l'aveva resa famosa in tutto il mondo, tengono a ricordare le molte sfaccettature della sua personalità, sempre accomunate dalle "grande passione che aveva per la sua città, Venezia. E per la capacità che aveva di far conoscere a tutti anche le bellezze più nascoste". La sua fama è stata raccontata anche da numerosi giornali stranieri, tra cui soprattutto l'edizione indiana della rivista Vogue, che l'ha intervistata dopo che aveva organizzato il matrimonio di Vinita, figlia del magnate indiano del ferro Pramod Agarwal, una cerimonia costata ben 20 milioni di euro.

I funerali di Eleonora si svolgeranno a quasi una settimana di distanza dal ritrovamento del suo corpo senza vita nella sua casa alla Giudecca. All'inizio le cause della morte sono rimaste avvolte dal mistero, anche se si è subito pensato alla pista del suicidio. Ipotesi che è diventata una conferma dopo il ritrovamento di un biglietto indirizzato ai suoi cari in cui spiegava le ragioni del tragico gesto. A quanto emerso in questi giorni Rioda era malata. Il suo fisico si era fortemente debilitato per una grave malattia che non è riuscita a sconfiggere e così la donna avrebbe scelto l’amaro addio, lasciando nel dolore quanti l'hanno conosciuto e ne hanno apprezzato l'estrema professionalità. Tanti i vip che hanno affidato a lei l'organizzazione dei loro party e nozze da favola, tra cui molte star di Hollywood, come Tom Cruise, Denzel Washington, Angelina Jolie, Tom Hanks, Robert De Niro, Steven Spielberg, Will Smith e Ben Stiller. Tra gli ultimi, in ordine temporale, compaiono l'ex giocatore della Juventus Alvaro Morata e la modella Alice Campello, che le avevano dato una certa popolarità a livello nazionale: il loro matrimonio è stato seguito sui social da circa 20 milioni di utenti che hanno potuto apprezzare il lavoro della loro wedding planner. Intanto, l'agenzia Venice First, che aveva fondato nel 2009, ha fatto sapere tramite la propria pagina Facebook che tutti "i loro progetti in corso e quelli futuri continueranno con lo stesso impeto, entusiasmo e intensità che hanno caratterizzato Eleonora".