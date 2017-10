Morte cerebrale per l'ex parlamentare pugliese dell'Udc ed ex sindaco di Carovigno (Brindisi) Cosimo "Mimmo" Mele. Il politico, di sessanta anni, la notte scorsa è stato colpito da un’ischemia cerebrale ed è stato trasportato prima all’ospedale di Ostuni e successivamente all’ospedale di Brindisi. L’intervento dei medici è stato però vano. Nel primo pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale dal personale dell’ospedale Perrino. Da quanto si apprende, la sua famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi. Cosimo Mele è stato parlamentare eletto con l’Udc tra il 2006 e il 2008, consigliere provinciale e sindaco di Carovigno, tra il 2013 e il febbraio del 2015, quando poi si è dimesso dopo che la sua giunta fu sfiduciata.

La lunga carriera politica e lo scandalo a luci rosse – Nella sua lunga attività politica Mele aveva dovuto superare anche uno scandalo a luci rosse che lo aveva portato alla ribalta nazionale. Quando era parlamentare dell’Udc partecipò a un festino a luci rosse in un hotel di Roma dove una delle escort presenti si sentì male per il consumo di sostanze stupefacenti. In seguito a quella vicenda Mele si dimise ma lo scandalo non gli impedì di tornare in politica per fare il sindaco di Carovigno. Nel 2016, dopo nove anni di processo, il giudice ha deciso il non luogo a procedere per prescrizione e ha assolto Mele per altri reati collegati. Dopo le dimissioni nel 2015 da sindaco di Carovigno Mele era rimasto lontano dalla scena politica e si era dedicato all’attività imprenditoriale.