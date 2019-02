in foto: Vanessa Denaro (Facebook).

È morta di colpo mentre era a bordo del suo scooter, sbalzata da un'auto sull'asfalto. Aveva solo 18 anni Vanessa Denaro, studentessa dell'ultimo anno dell'Istituto Alberghiero di Modica, in provincia di Ragusa, deceduta lo scorso pomeriggio nell'ultimo incidente stradale verificatosi sulle strade siciliane, avvenuto in contrada Scrofani, nei pressi del centro sportivo Airone. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza era in sella a un motorino mentre tornava da scuola, quando è stata travolta da un'Audi Q3 guidata da una donna, per cause ancora in via di accertamento. Al suo fianco, il marito: entrambi sono rimasti illesi, anche se sotto choc. Un mezzo dell'elisoccorso è giunto sul luogo della tragedia ma purtroppo era già tardi: per Vanessa non c'era più nulla da fare. Sono stati fissati nella giornata di sabato i funerali alle 10 nel Duomo di San Pietro.

Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati sui social network, in particolare dai suoi compagni di classe che in meno di un anno hanno dovuto fare i conti con una doppia perdita. Lo scorso agosto un compagno di classe di Vanessa, Francesco Arrabito, ha perso la vita a 19 anni in un altro terribile incidente mentre si trovava a bordo di uno scooter insieme ad un altro ragazzo, deceduto anche lui. "R.i.p. Vanessa. Da oggi fai compagnia a Ciccio, ci mancherete e per i tuoi compagni e noi docenti sarà dura. Arrivederci dolce Vanessa", ha scritto una delle insegnanti. "Coloro che ci hanno lasciati non sono degli assenti, sono solo degli invisibili: tengono i loro occhi pieni di gloria puntati nei nostri pieni di lacrime", è stato il messaggio di un utente su Facebook in ricordo della ragazza.