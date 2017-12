Miracolo natalizio: dopo un parto difficile è venuta alla luce una bimba, "nata" nella cavità addominale della mamma, in seguito alla rottura dell'utero. Con un intervento delicato, durato 30 secondi, la neonata, e la sua mamma, Masina Frost, sono state salvate da un medico. La piccola Sephina sembrava spacciata, aveva scarsissime possibilità di sopravvivenza: ma ce l'ha fatta, e ora i suoi genitori, una coppia di 43enni, possono stringerla, finalmente sorridenti.

L'utero materno si è rotto e la neonata è stata espulsa improvvisamente. L'intervento del dottor Andrew Shennan, del London’s St Thomas’ Hospital, è stato tempestivo. Ha messo subito in piedi un'equipe, e ha eseguito d'urgenza un parto cesareo in soli 30 secondi, un'impresa che il medico non aveva mai tentato. "Non c'era un minuto da perdere", ha spiegato il dottor Shennan. Una questione di vita o di morte.

"Tutto è accaduto così rapidamente" – ha commentato la mamma, che è un ex capo dell'ufficio della direzione del Tate Museum di Londra. "Un attimo prima Andy mi stava facendo un'iniezione e un attimo dopo ero su una barella, catapultata in sala operatori. Ero molto spaventata, ma ora mi sento così enormemente fortunata ad aver dato alla luce la mia splendida figlia".

Dopo un mese dalla sua nascita la piccola ora è finalmente a casa e potrà passare le feste con il papà Adam e Masina. La coppia ha già un'altra figlia, Amelia, di 5 anni. Dopo di lei i due hanno avuto un altro figlio Theo, che però è morto in seguito a complicazioni avute proprio durante il parto. Dopo la morte del loro secondogenito i medici avevano detto a Masina che avrebbe potuto avere altri figli, ma sarebbe stato molto rischioso.