in foto: Immagine d’archivio.

Drammatica scoperta nelle scorse ore in un residence di Gabicce Mare, lungo la costa marchigiana in provincia di Pesaro e Urbino. In un appartamento affittato è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 32 anni che da alcuni giorni era ospite del complesso alberghiero. La vittima, originaria di Padova ma residente a Venezia era arrivata nei giorni dopo Natale. Il terribile rinvenimento nel pomeriggio di sabato quando il titolare della struttura è andato a controllare nella casa scoprendo il corpo senza vita del 32enne riverso sul pavimento della cucina, senza abiti addosso. Per quest'ultimo inutili i successivi soccorsi medici allertati dallo stesso proprietario: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

A lanciare l'allarme era stata la madre che non riusciva più mettersi in contatto con lui e aveva chiamato il residence per chiedere di controllare. La donna infatti lo aveva chiamato diverse volte alo telefono nel corso del giorno senza avere risposta. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato immediatamente una indagine sul caso. Da un primo esame del corpo da parte del medico legale, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Per questo l'ipotesi privilegiata dagli investigatori è quella di un malore improvviso. Tra le cause scatenanti potrebbe esserci anche un'overdose ma ad accertarlo sarà un'autopsia già disposta dal pm di Pesaro Valeria Cigliola.