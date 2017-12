Le chiedeva di giocare al dottore e alla paziente malata e con questa scusa la palpeggiava e la baciava sulle parti intime. E' successo a Milazzo, in provincia di Messina, dove in manette è finito un 38enne eolano amico della famiglia di una bambina di soli 5 anni vittima delle sue perversioni. L'uomo era legato ai genitori della piccola da un rapporto di fiducia, per questo la coppia spesso la lasciava alle sue cure. Ma era proprio in quei momenti che si consumava la violenza.

I fatti risalgono al dicembre del 2015 ed è stata la stessa vittima a raccontare alla mamma quello che stava succedendo tra lei e il loro amico. La denuncia è stata presentata a ottobre 2016 ma i carabinieri della città siciliana hanno effettuato l'arresto solo oggi, giovedì 21 dicembre, dopo diversi mesi di accertamenti tecnici e l'ascolto protetto della vittima. L'uomo, che si è scoperto essere già noto alle forze dell'ordine sempre perché ritenuto responsabile di atti sessuali con minori, si trova ora ai domiciliari. L'accusa, in questo caso, è aggravata perché il reato sarebbe stato commesso ai danni di una persona minore di dieci anni d'età.