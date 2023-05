Volontario del 118 di 28 anni fuori servizio salva una donna: “Fate tutti il corso di primo soccorso” Giacomo Gallera sarà insignito della benemerenza civica dal Comune di Varenna (Lecco) per aver salvato la vita a una donna vittima di un incidente in moto. Per il marito, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Giacomo Mallera (Foto da Facebook)

La storia di Giacomo Mellera, volontario sulle ambulanze di 28 anni, è diventata nota grazie alla decisione del sindaco e dei consiglieri comunali del suo paese (Varenna, in provincia di Lecco) di conferirgli la benemerenza civica, il più alto riconoscimento che un comune possa dare ai suoi cittadini. Il ragazzo ha, infatti, salvato la vota a una donna dopo un incidente in moto, benché fosse fuori dal suo servizio per il 118.

Salva la vita a una donna

Era il 19 marzo quando Mellera ha visto davanti ai suoi occhi un'auto tagliare la strada a una moto sulla strada provinciale 72. La moto, caduta a terra, ha immediatamente preso fuoco e lui, nonostante non fosse in servizio e nonostante le fiamme, si è avvicinato e ha tratto in salvo la donna, che viaggiava dietro al marito.

Purtroppo per lui, Francesco Panighi di 64 anni, non c'era già più nulla da fare, in quanto era morto sul colpo. Mentre per la moglie, Loredana Confalonieri di 60 anni, qualcosa era ancora possibile. E lo sapeva bene Giacomo Gallera che incidenti simili ne avare già visti tanti da quando faceva il volontario per il 118.

"Ha prestato con grande attenzione ed umanità le prime importantissime cure alla donna, Loredana, che così si è salvata", racconta il sindaco di Varenna, che ha deciso di conferirgli la benemerenza civica.

"Fate un corso di primo soccorso"

Giacomo Mallera, nel commentare la notizia, ha voluto porre l'accento soprattutto sull'importanza di essere capaci di prestare le prime cure a una persona in stato di necessità: "Fa sicuramente piacere vedere riconosciuto il lavoro svolto e i ringraziamenti ricevuti mi hanno commosso profondamente. Ma è importante sottolineare anche quanto questo sia frutto di esperienza, addestramento ma soprattutto del lavoro di squadra di tutti i soccorritori intervenuti".

Per questo consiglia a tutti di non farsi trovare impreparati: "Fate un corso di primo soccorso, entrate nell'associazione di soccorso più vicina a voi. È un'esperienza che vi cambia la vita". E può salvarla a chi vi capiterà di incontrare.