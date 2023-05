Donna tenta di rapire una bimba di 8 anni: la salva l’amica di 12 anni che era con lei Una donna avrebbe provato a rapire una bambina di 8 anni che si era allontanata con due amiche da una festa di compleanno: a impedire il rapimento è stata un’amica di 12 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una bambina di 8 anni è stata coinvolta in un tentato rapimento mentre era a una festa di compleanno a Correzzana, in provincia di Monza e Brianza. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Seregno che hanno ricevuto la denuncia della madre della bambina.

Stando a quanto riferito dalla mamma e quindi dalla bambina, la piccola stava camminando in via Kennedy a insieme ad altre due amiche di 12 e 10 anni allontanandosi così per qualche minuto dalla festa. Mentre stavano camminando però una donna sconosciuta si è avvicinata alla piccola di 8 anni e avrebbe cercato di trascinarla via. A impedire tutto questo è stata l'amica di 12 anni che ha attirato a sé la sua amica. La donna a quel punto, non riuscendo nel suo obiettivo, è subito scappata via.

La denuncia della madre della piccola

Le tre bambine sono corse subito di nuovo alla festa e in lacrime hanno raccontato tutto ai genitori. Hanno spiegato che a cercare di rapire la più piccola delle tre era stata una donna "con un velo in testa". Così la madre della piccola è corsa subito dai carabinieri per denunciare l'accaduto. Ora i militari stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso e stanno lavorando per risalire all'identità della donna che risulta ancora non essere stata trovata. I carabinieri invitano in qualsiasi caso a chiamare il 112.