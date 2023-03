Voleva la figlia in affido, ucciso e carbonizzato: l’ex suocera riunì la famiglia per organizzare l’omicidio L’ex suocera del 44enne, ucciso e carbonizzato perché voleva in affido la figlia, avrebbe convocato una riunione di famiglia per organizzare l’omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Avrebbe convocato una riunione di famiglia probabilmente per pianificare l'omicidio di Mohamed Ibrahim Mansour, l'uomo di 44 anni che è stato ucciso e trovato carbonizzato nella sua automobile in provincia di Pavia: l'ex suocera, insieme al marito, ai due figli e al genero è stata arrestata – lei si trova ai domiciliari – proprio per la morte del 44enne.

Il movente sarebbe legato alla volontà di Mohamed di avere in affido la bimba avuta proprio con la figlia dell'ex suocera. L'uomo sarebbe stato vittima di un agguato in un casolare di Cassolnovo, nella notte tra l'11 e il 12 gennaio. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e fucile, poi trasportato nelle campagne del Pavese e infine sistemato sulla sua auto che sarebbe stata poi incendiata.

Sarebbero stati i fratelli dell'ex compagna a uccidere il 44enne

I suoi resti sono stati ritrovati, in una area conosciuta per essere zona di spaccio, il 14 gennaio. Dalle indagini e dalle intercettazioni, sarebbe emerso che gli esecutori materiali sarebbero stati sia i fratelli Rondinelli che il padre. Il 44enne sarebbe stato attirato all'esterno del casolare e poi ucciso: i colpi di pistola lo avrebbe raggiunto anche al volto.

Il cognato dei Rondinelli avrebbe dato un supporto logistico nell'organizzazione dell'agguato. Dalle intercettazioni telefoniche è emerso che il pomeriggio dell'11 gennaio c'era stata una discussione tra Mohammed e l'ex suocera. Tra le 19.30 e le 20.15, così come riportato dal quotidiano Il Giorno, la donna avrebbe convocato tutti i familiari. Dopo quell'incontro, sarebbe avvenuto l'omicidio. Nella vicenda potrebbe essere coinvolta anche la sorella maggiore, un'ipotesi che però attende di essere confermata.