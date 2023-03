“Voleva aiutare una ragazza, ma si è preso una coltellata”: il racconto dell’aggressione in Stazione Centrale a Milano Un 68enne, che è stato accoltellato mentre aiutava una 23enne, si è ritrovato il rapinatore sotto casa e ha provato ad aiutare i due giovani. Nel frattempo, un 57enne che era seduto in un bar, si è alzato e precipitato a fermare il responsabile: il racconto di un testimone dell’aggressione di ieri in stazione centrale a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

"Ha provato ad aiutare la ragazza, ma si è preso una coltellata. Ha provato ad allontanarsi, a venire in questa direzione, ma è caduto": è quanto ha raccontato un testimone dell'aggressione in Stazione Centrale a Milano dove un ragazzo di 23 anni ha rapinato e ferito sei persone. Queste parole sono state raccolte dal quotidiano Il Corriere della Sera.

L'episodio a cui il testimone fa riferimento è la rapina e aggressione a una ragazza di 23 anni e al suo fidanzato di un anno più grande di lei. Entrambi sono finiti in ospedale in codice giallo, al Policlinico. Ad aiutarli, due uomini di 57 e 68 anni che invece hanno riportato ferite più gravi e sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale San Carlo e all'ospedale Niguarda.

Così sono stati feriti due passanti

Uno dei due, il 57enne così come raccontato da un testimone "era al tavolino. Stava bevendo una birra. Ha visto quella scena: la ragazza rapinata e il suo fidanzato che cercava di fermare il rapinatore". E proprio mentre lui stava correndo ad aiutare la coppia, il 68enne è stato ferito. Ha riportato un colpo alla spalla, che avrebbe sfiorato un'arteria, e un trauma alla testa.

Il 57enne è rientrato nel bar con un braccio insanguinato: "Ha chiesto aiuto, di potersi sedere e io ho chiamato il 112". L'aggressore è stato poi fermato poco dopo, in via Venini. L'uomo è stato arrestato in flagranza mentre stava cercando di rapinare una 44enne. Lo hanno trovato con tre cellulari, soldi e una tessera Atm e anche un portafoglio. Sembrerebbe avere precedenti simili già alle spalle. È stato trovato anche con un braccialetto di un ospedale al posto: bisognerà capire se era stato dimesso poco prima.