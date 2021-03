in foto: L’uomo che ha invitato le due ragazze a non baciarsi (Fonte: TikTok)

Volevano trascorrere un tranquillo pomeriggio al parco, ma sono state rimproverate perché colpevoli di essersi scambiate effusioni in pubblico: è successo a Voghera, in provincia di Pavia, nel pomeriggio di sabato 20 marzo. Protagoniste della triste vicenda sono Valentina e Aurora, entrambe ventenni, che sono state avvicinate da un uomo che le ha invitate ad andare via: "Ci sono dei bambini. Non sta bene baciarsi femmina con femmina".

Il video postato su Tik Tok ha avuto in poche ore migliaia di visualizzazioni

Una delle due ragazze, appena sentite le accuse dell'uomo, ha deciso di riprenderlo e postare poi il video sul suo profilo di Tik Tok. In pochissimo tempo le immagini hanno fatto il giro del web. A oggi contano più di 120mila visualizzazioni e oltre duemila tra commenti e like. Nei frame si sente chiaramente l'uomo che dice: "Ci sono dei bambini non è una cosa bella". Incalzato poi dalle due giovani, che gli chiedono se lui avesse mai baciato una donna davanti ai suoi figli, lui risponde: "Sì" aggiungendo che però "una femmina con un'altra femmina non sta bene".

La solidarietà degli utenti

Dopo un altro breve scambio di vedute, la compagna dell'uomo decide di avvicinarsi ai tre chiedendo di non riprendere e sostenendo anche lei: "Ci sono i bambini, i bambini stanno giocando". I due poi si allontanano. Sul social in tantissimi hanno espresso la solidarietà nei confronti delle due ragazze, condannando le parole dell'uomo. Le due, affrante e stupite da quanto successo, a conclusione del video hanno detto: "Questo è ciò che accade ancora nel 2021 perché due ragazze si scambiano un bacio a stampo".