Violento schianto tra un’auto e un tram: una persona è in fin di vita Un uomo di sinistra 52 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo che, con la sua auto, si è schiantato contro un tram in zona Certosa a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente a Milano: nella tarda serata di mercoledì 28 dicembre 2022, un'auto si è scontrata con un tram della linea 12. Lo schianto si è verificato in via Giovanni Battista Grassi in zona Certosa. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito un uomo di 52 anni. Sul posto, oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 52enne, stando alle prime ricostruzioni, si trovava alla guida di una Mercedes Classe A quando intorno alle 21.30 si è schiantato contro il tram che invece stava viaggiando verso Largo Boccioni, dalla parte opposta rispetto all'auto. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere insieme a un altro uomo: un 53enne. Entrambi sono stati estratti dai vigili del fuoco, ma ad avere la peggio è stato proprio l'uomo che stava guidando.

Il conducente dell'auto è in condizioni gravissime

Gli operatori sanitari, inviati dalla sala operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso: è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo in condizioni gravissime. Il secondo invece è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Sacco. Sull'auto c'era anche una donna di 48 anni che è uscita autonomamente dall'auto, ma è stata comunque portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Gli agenti della polizia locale invece hanno cercato di capire cosa possa essere successo, quale sia stata la causa dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.