Violento schianto tra auto e moto a Monza: soccorso un uomo in codice rosso Poco dopo le 21 di ieri mercoledì 4 ottobre in via Mentana a Monza un’auto si è schiantata contro una moto: il motociclista è rimasto ferito ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e una moto nella serata di martedì 3 ottobre a Monza. Stando alle prime informazioni l'incidente è avvenuto poco dopo le 21 in via Mentana. Cosa sia successo è ancora da chiarire, purtroppo però il motociclista, un uomo di 40 anni, è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 in ambulanza e in automedica in codice rosso: subito le condizioni del 40enne sono state ritenute molto gravi. Dopo esser stato stabilizzato sul posto il motociclista è stato trasferito con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza: la situazione fortunatamente non è stata ritenuta poi gravissima. Ora la polizia locale è al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Ferita una 18enne dallo schianto tra auto e moto

Il mese scorso a Milano a rimanere ferita dopo l'impatto tra un'auto e una moto è stata una ragazza di 18 anni: lo schianto è avvenuto all'altezza di via Meda all'angolo con viale Tibaldi. La giovane è stata sbalzata violentemente contro l'asfalto.

La giovane, trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda, viaggiava come passeggera sulla moto guidata da un coetaneo: è ricoverato in codice giallo al Policlinico di Milano per un trauma facciale, non è mai stata in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'automobile coinvolta, un uomo di 61 anni.