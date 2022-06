Violento frontale tra due auto, un morto e due feriti gravi a Cisliano È di un morto e due feriti il bilancio del violento scontro frontale andato in scena ieri sera tra Cisliano e Gaggiano tra due auto. A perdere la vita, un 49enne.

Immagine di repertorio

Tragedia lungo la strada provinciale 236 che collega Cisliano e Gaggiano, due paesi del Milanese, dove nella serata di ieri, sabato 18 giugno, due auto si sono scontrate un violento frontale. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. La vittima è un uomo di 49 anni a cui l'impatto non ha lasciato scampo. I feriti, invece, sono una donna di età non specificata e un ragazzo appena maggiorenne.

Frontale tra due auto, muore un 49enne

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine intervenute, lo scontro è andato in scena intorno alle 21.30. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia con quattro ambulanze, due automediche e un elisoccorso. Una squadra di paramedici intervenuti ha immediatamente raggiunto il 49enne, trovato in arresto cardiocircolatorio. Operate le manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso in posto.

Una donna e un 18enne ricoverati in gravi condizioni

Un'altra equipe si è invece dedicata alla donna, trovata in condizioni delicate. Intubata in loco, è stata trasferita in codice rosso con l'elisoccorso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata. Attualmente si trova in prognosi riservata. Gravi, infine, anche le condizioni del ragazzo di 18 anni che ha riportato diversi traumi. Fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita: è stato ricoverato in codice rosso all'Humanitas. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono state affidate ai carabinieri di Abbiategrasso, arrivati lungo la provinciale insieme a una squadra di vigili del fuoco di Milano.