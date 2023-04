Violenta una collega in un hotel dopo una cena di lavoro: denunciato Una donna di 36 anni è stata vittima di atti sessuali da parte di un collega di 40 anni: i due soggiornavano in un hotel di Milano. Ieri sera, mentre rientravano nelle loro camere, la donna si è sentita male e l’uomo avrebbe approfittato di lei.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Una donna è stata violentata da un collega a Milano: l'episodio si è verificato in un albergo di Porta Nuova, dove i due soggiornavano, e dopo che i due avevano cenato insieme. La vittima ha raccontato che, mentre rientravano nelle loro camere, ha avuto un malessere e, proprio in quel momento, l'uomo avrebbe approfittato della situazione per abusare di lei. Sul caso indagano le forze dell'ordine.

I due si trovavano a Milano per motivi di lavoro

La violenza si è verificata nella serata di ieri sabato 29 aprile e arriva dopo che nei giorni scorsi ne sono avvenute altre due, entrambe nei pressi della stazione centrale di Milano. In questo caso specifico, la vittima è una professionista di 36 anni che si trovava insieme a un collega di quarant'anni a Milano per alcuni motivi di lavoro.

I due hanno soggiornato in un albergo del centro del capoluogo meneghino e precisamente in zona Porta Nuova. Dopo aver cenato insieme, hanno deciso di far rientro nelle loro camere ed è allora che il quarantenne avrebbe approfittato della collega.

La donna è stata violentata dopo aver avuto un malessere

La donna ha raccontato di essersi sentita male. Il collega però, invece di aiutarla e assisterla, avrebbe approfittato della situazione e delle condizioni della collega per compiere "atti sessuali". L'avrebbe infatti palpeggiata. La 36enne, non appena si è ripresa, ha capito cosa le era successo. Compreso di essere stata vittima di un abuso, ha deciso di sporgere querela e denunciare così il quarantenne per quanto fatto. Sul caso adesso indagano le forze dell'ordine che stanno ricostruendo quei terribili momenti.