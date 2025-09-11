Violenta una 19enne a bordo di un bus a Monfalcone: arrestato 32enne bresciano

Un 32enne residente a Brescia è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una 19enne a bordo di un bus di linea a Monfalcone, in provincia di Gorizia. La ragazza era stata soccorsa dal conducente, che ha chiamato i carabinieri.

Foto di repertorio

Un 32enne residente in provincia di Brescia è stato arrestato dai carabinieri per uno stupro ai danni di una ragazza di 19 anni avvenuto a fine agosto a bordo di un bus di linea a Monfalcone, in provincia di Gorizia. L'uomo, il cui arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari, si trova ora nel carcere di Gorizia e dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale.

La violenza è avvenuta negli ultimi giorni di agosto. Stando a quanto ricostruito dal Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia dei carabinieri, la 19enne si trovava a bordo di un autobus sulla tratta tra i comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari, in Friuli Venezia Giulia, quando è stata avvicinata dal 32enne. L'uomo si è seduto accanto a lei e ha iniziato a molestarla e ad abusare di lei. La ragazza ha chiesto aiuto al conducente del mezzo che ha chiamato il numero unico delle emergenze (Nue), il 112, a cui ha raccontato l'accaduto chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si trovavano già nelle vicinanze, insieme agli operatori del 118. La 19enne ha deciso di non ricorrere alle cure sanitarie ma ha formalizzato la denuncia dei confronti dell'aggressore. L'uomo, che è risultato essere un 32enne residente in provincia di Brescia, è stato quindi portato nel carcere di Gorizia, dove è rimasto anche dopo che il giudice ne ha convalidato l'arresto.