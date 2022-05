Violenta la nipotina di 10 anni, nonno orco condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione Un uomo di 75 anni è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione per aver violentato la nipotina, all’epoca dei fatti minorenne.

È stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione il nonno orco imputato per violenza sessuale ai danni della nipote, all'epoca dei fatti di appena dieci anni. La ragazzina, che negli anni è cresciuta e ha trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto, l'ha accusato di aver approfittato sessualmente di lei nei momenti in cui i due si trovavano a casa da soli. L'uomo è stato condannato anche a versare una provvisionale immediatamente esecutiva del valore di 20.000 euro alla ragazza, ora maggiorenne.

Nonno orco condannato a cinque anni e mezzo di reclusione

Come riportato da Il Giornale di Brescia, nel corso dell'interrogatorio durante il processo, l'uomo, un 75enne, si è difeso dalle accuse dichiarandosi estraneo a tutto. Al contrario, ha puntato il dito contro un ragazzino che in quel periodo frequentava la nipote. Nonostante il suo pieno sostegno nei confronti del marito, la moglie ha smentito il nonno una volta trovatasi al banco dei testimoni. Per l'uomo, il pubblico ministero Alessio Bernardi aveva chiesto una condanna a 8 anni, sottolineando che il racconto della nipote dell'uomo, ora maggiorenne, era credibile.

Il pubblico ministero: La nipote è credibile nel suo racconto

Della ragazza, il pm ha detto che "non ha mostrato astio nei confronti del nonno, se avesse voluto avrebbe potuto calcare la mano, ma non l’ha fatto. Non è parsa condizionabile. Il suo racconto è genuino". Il giudice del Tribunale di Brescia, oltre ai cinque anni e mezzo di carcere, ha condannato il nonno orco a versare una provvisionale immediatamente esecutiva di ventimila euro alla nipote.