Violenta grandinata a Carpenedolo: il ghiaccio sfonda i soffitti dei negozi Carpenedolo è uno dei paesi del Bresciano più colpiti dal nubifragio di questi giorni: la grandine ha sfondato i soffitti di molti negozi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dai social: a sinistra la pescheria IdealPesca di Carpenedolo

Oggi si contano i danni della violenta grandinata delle scorsa ore a Carpenedolo, uno dei paesi del Bresciano più colpiti dal nubifragio. Chicchi di grandine dalle grandi dimensioni hanno sfondato soffitti e rotto vetri della macchina.

A informare quanto accaduto è stata la protezione civile del territorio: "Il nostro paese è stato colpito da una grandinata che nemmeno le persone più anziane ricordano di avere mai visto. Siamo stati presenti tutto il giorno sul territorio per cercare di aiutare, dove ci è stato possibile, i nostri concittadini. Carpenedolo si rialzerà, prima di quanto pensiamo".

Chiusi parchi e asili nidi

Tanti anche i cittadini che segnalano auto danneggiate e pannelli fotovoltaici completamente da buttare dopo la tempesta. Nelle scorse ore l’amministrazione comunale ha consigliato, attraverso i suoi canali social, di non uscire di casa per l’allerta meteo. Inoltre, sono stati chiusi nidi e biblioteche: così come i parchi pubblici della zona. Anche la rsa del paese ha dovuto fare i conti con vetri rotti e altri danni che ha richiesto l'intervento dei tecnici per risolvere tutto in poche ore. Gli altri paesi colpiti della zona sono Rezzato, Mazzano e Calcinato.

In Lombardia danni per 100 milioni di euro

In Lombardia l'ammontare dei danni ammonta a 100 milioni di euro, come ha comunicato l'assessore a Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa. Regione Lombardia ha così chiesto al governo lo stato di emergenza. Stando alle prime stime di Confcommercio, i commercianti di Milano hanno subito danni per 2 milioni di euro: solo la merce all'ortomercato della città è stata danneggiata per 200mila euro e con danni alle strutture per 100mila euro.