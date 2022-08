Vince 700.000 euro al Superenalotto e brinda con un chinotto: “Faccio finta che sia una cosa normale” “Ho brindato con un chinotto, così facendo ho creduto che fosse tutto normale”. A dirlo è il vincitore di 714.000 euro al Superenalotto durante le estrazioni di questi giorni.

Parla al sito della Sisal il vincitore dei 714.000 euro del Superenalotto che ha sbancato le casse con un 5+1 nella tabaccheria Montoli di via Cesare Battisti 65/67 a Parabiago, alle porte di Milano. Dell'uomo, di cui non sono ovviamente state diffuse le generalità, si sa solo che è un pensionato sposato con figli. Al sito della Sisal ha detto di vivere "per la mia famiglia. È grazie al loro affetto se mi alzo con il sorriso la mattina e vado a dormire ancora con il sorriso scolpito sul volto".

Vince 700.000 euro al Superenalotto: Ho brindato con un chinotto

Nel corso dell'intervista, il vincitore dell'ingente somma di denaro ha spiegato di giocare gli stessi numeri da circa quindici anni: "Mi sembrava di vivere un sogno. Così, per tranquillizzarmi, ho bevuto un chinotto e ho condiviso la notizia con mia moglie e i miei figli. E la bibita mi sembrava il giusto modo per brindare, per far finta che fosse una cosa normale. Un modo per cercare di restare con i piedi per terra anche se, confesso, ero al settimo cielo".

Il vincitore: Piedi per terra ma ora vado in vacanza

Degli oltre settecento mila euro portati a casa con il 5+1, l'uomo ha detto che serviranno per la sua famiglia "a cui devo tutto". Per ora, comunque, l'idea è quella di continuare a mantenere i piedi per terra e concedersi solo una vacanza. Ai progetti futuri, ha detto, ci penseranno poi: "Stemperata l’emozione, ragioneremo con più calma sul miglior modo per gestire questo immenso patrimonio”.