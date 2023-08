Vigilanti pagati con stipendi sotto la soglia di povertà: commissariata società di polizia privata A Milano la società Cosmopol spa è stata commissariata perché, secondo le indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Procura, avrebbe pagato i propri dipendenti con stipendi sotto la soglia di povertà.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano è stata commissariata la società Cosmopol spa che opera nel settore dei servizi di vigilanza privata. Il decreto di controllo giudiziario è stato eseguito dal comando provinciale della Guardia di finanza di Milano. La misura è stata emessa con urgenza dalla Direzione distrettuale antimafia. L'accusa è di aver pagato i propri dipendenti con stipendi da fame.

La società avrebbe approfittato dello stato di bisogno dei dipendenti

Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza sono emersi "fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" che sarebbero stati realizzati attraverso un "assiduo sfruttamento dei dipendenti perpetrato approfittando del loro stato di bisogno". La società quindi avrebbe pagato uno stipendio al di sotto "della soglia di povertà" e che di conseguenza erano notevolmente inferiori alla quantità e alla qualità delle ore lavorative svolte.

È stato nominato un amministratore giudiziario

Per la Procura di Milano, quindi, sussiste una situazione di illegalità che è aggravata non solo dal numero di lavoratori coinvolti, ma anche dalla "concorrenza sleale posta in essere dalla società". Per questo motivo è stata disposta la nomina di un amministratore giudiziario che avrà così il compito di ripristinare condizioni lavorative idonee e regolarizzare i lavoratori.

Leggi anche A un mese dal nubifragio a Milano tornano visitabili il Planetario e il Museo di Storia Naturale

Nel frattempo le Fiamme Gialle stanno eseguendo varie perquisizioni sia nei confronti della società che di alcuni responsabili che, attualmente risultano indagati e che dovranno rispondere dell'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, "anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dal management della società a vantaggio di quest'ultima".