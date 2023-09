Viene travolto dal treno che si sta fermando in stazione, gravissimo un 40enne Il treno si stava fermando alla stazione di Tradate (Varese) quando ha travolto un 40enne. L’uomo, finito sotto il convoglio, è ora ricoverato in ospedale e le sue condizioni sono critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 40enne è stato investito da un treno che si stava fermando alla stazione di Tradate, in provincia di Varese. L'incidente è avvenuto ieri sera, mercoledì 13 settembre, intorno alle 21. L'uomo, rimasto incastrato sotto il convoglio, è stato liberato dai vigili del fuoco e poi trasferito in ambulanza in ospedale con la massima urgenza dove si trova ancora ricoverato. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente ma la dinamica è ancora da definire con precisione. Il convoglio era partito da Laveno Mombello ed era diretto a Milano Cadorna, con arrivo previsto alle 21:22. Stava per fermarsi alla banchina della stazione di Tradate quando il 40enne è stato travolto.

In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate con un'autopompa, il personale sanitario con automedica, ambulanza e autoinfermieristica e le forze dell'ordine per i rilievi. Il 40enne era finito sotto il treno e per estrarlo è stato necessario un delicato intervento dei pompieri.

Nonostante la velocità non elevatissima del convoglio che si stava fermando alla banchina della stazione, l'uomo avrebbe riportato seri traumi e le sue condizioni sono gravissime. Per permettere l'intervento dei soccorsi e i rilievi degli agenti di polizia, Trenord ha fatto sapere di aver interrotto per diversi minuti la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Malnate e Saronno.