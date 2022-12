Viene in Italia a trovare il figlio e scompare nel nulla: si cerca un uomo di 66 anni con problemi di epilessia L’uomo è scomparso da Limbiate, in Brianza, venerdì 16 dicembre e i familiari temono per il suo stato di salute: non parla neanche italiano per poter chiedere aiuto.

Masih Ashok Kumar si è recato in Italia per venire a trovare il figlio che risiede a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, e nella giornata di venerdì 16 dicembre è improvvisamente scomparso nel nulla. Ora la famiglia lo sta cercando, anche perché l'uomo non parla italiano ed è affetto da una grave forma di epilessia.

La scomparsa di Masih

A denunciare l'accaduto è l'associazione Penelope, che supporta le famiglie nella ricerca di persone scomparse. Secondo quanto comunicato, l'uomo, di 66 anni, sarebbe scomparso a Limbiate nella giornata di venerdì 16 dicembre, dopo essere uscito per fare una passeggiata intorno alle 9,40 del mattino.

Si tratta di un cittadino indiano venuto in Italia, e più precisamente in Brianza, per fare visita al figlio che vi risiede ormai da anni e che ora ne ha perso le tracce.

A destare maggiore preoccupazione sono due aspetti messi in luce dall'associazione: Masih Ashok Kumar non parla affatto italiano, essendo venuto in Italia solo per un breve periodo.

Inoltre l'uomo soffre di frequenti crisi epilettiche e quindi potrebbe facilmente trovarsi in una situazione di difficoltà, senza neanche avere la possibilità di chiedere aiuto.

Come riconoscerlo

Masih Ashok Kumar ha 66 anni, è alto un metro e 73 centimetri e ha la barba bianca. Quando è scomparso indossava un giubbotto blu, un paio di pantaloni eleganti grigi e un paio di scarpe eleganti nere.

Non ha con sé alcun tipo di documento e neanche denaro, ma soprattutto non ha il telefono cellulare. Quindi, se qualcuno dovesse vederlo e riconoscerlo, può contattare i Carabinieri al 112 o la sede lombarda dell’associazione Penelope al numero 3807814931.