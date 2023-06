Viene fermato dalla polizia e fugge dall’auto durante i controlli: gli agenti trovano droga e contanti Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato per spaccio di droga: durante uno dei controlli della polizia ha provato a scappare perché in possesso di cocaina e contanti.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 25 anni era a bordo di un'auto quando è stata fermata per un controllo dalla polizia: una volta ferma il giovane è sceso dalla macchina e si è dato improvvisamente alla fuga. Mentre scappava il 25enne ha gettato un pacchetto con la droga nei cespugli. Per lui è scattato l'arresto per spaccio di droga.

La fuga durante un controllo della polizia

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, verso le 11 di oggi sabato 10 giugno il 25enne si trovava sui sedili posteriori di un'auto insieme ad alcuni amici quando la macchina è stata costretta a fermarsi per un controllo della polizia. Appena ferma, il 25enne ha aperto immediatamente la portiera e ha iniziato a correre provando ad allontanarsi il più velocemente possibile.

Trovata cocaina e mille euro in contanti

Al suo inseguimento si è messo subito un poliziotto che lo ha raggiunto poco dopo: mentre fuggiva il giovane ha gettato una busta contenete droga tra i cespugli. La busta si è scoperto più tardi contenere 100 grammi di cocaina e bustine per il confezionamento delle dosi. L'agente ha bloccato il 25enne e lo ha perquisito: in suo possesso ha trovato oltre mille euro in contanti. Per lui sono scattate le manette per spaccio di droga. Gli altri ragazzi a bordo dell'auto sono stati invece ritenuti estranei allo spaccio.