Viene colpito da un grosso ramo che aveva appena tagliato: 50enne muore sotto gli occhi del fratello Roberto Rodella era andato con il fratello a tagliare alcuni alberi: durante la ripulitura, un grosso ramo lo ha colpito alla testa. Il 50enne, nonostante l’arrivo dei soccorsi, è morto.

A cura di Ilaria Quattrone

L’uomo che è stato colpito dall’albero

Si chiamava Roberto Rodella, l'operaio di cinquant'anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 28 maggio, è morto davanti agli occhi del fratello. L'incidente è avvenuta a Mulino a Cevo, in provincia di Brescia. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici del 118, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L'uomo colpito alla tempia da un grosso ramo

Stando alle prime ricostruzioni, l'operaio si era recato con il fratello in uno spiazzo dove si trovavano dei grossi alberi da tagliare. Dopo aver svolto la loro attività, i due hanno iniziato con la ripulitura dei tronchi dai rampi. Intorno alle 14.15, l'uomo – dopo aver tagliato un grosso ramo da un abete alto venti metri – è stato colpito alla tempia. L'uomo ha perso conoscenza e il fratello ha chiamato il 118.

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto è intervenuta un'ambulanza e un elicottero che è decollato da Trento: per il 50enne però non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato trasferito nella sua abitazione di Valle di Saviore: lascia una sorella e due fratelli. Su Facebook, il comune di Saviore all'Adamello ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia: "Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai parenti da parte di tutta la comunità".

I funerali del 50enne

I funerali di Roberto Rodella si svolgeranno nella giornata di domani, lunedì 30 maggio, alle 14 e nella chiesa parrocchiale di Valle. Dopo la cerimonia si proseguirà presso il tempio crematorio. Nella serata di oggi, domenica 29 maggio, invece si svolgerà una veglia di preghiera.