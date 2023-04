Viene arrestata 25 volte in 11 anni, ora chiede i domiciliari: “Devo allattare mio figlio” Una ragazza di 25 anni è finita in manette per furto: era stata arrestata altre 25 volte negli ultimi 11 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza di 25 anni ha chiesto di uscire dal carcere e di essere sottoposta ai domiciliari per poter allattare il proprio figlio appena nato. È stata arrestata 25 volte in 11 anni: le manette erano scattate per l'ultima volta lo scorso sabato quando era stata sorpresa a forzare la porta d'ingresso di un appartamento in zona San Siro a Milano. Ha provato il colpo insieme a due complici di 20 e 21 anni. Tutte e tre erano state sorprese dai carabinieri.

Gli altri 25 arresti in 11 anni

Per la 25enne si erano aperte di nuovo le porte del carcere lo scorso sabato. I militari hanno scoperto durante gli accertamenti che la 25enne aveva altri 25 precedenti sempre per lo stesso reato. Gli arresti sono avvenuti tutti in 11 anni. I carabinieri hanno scoperto che il primo arresto era avvenuto a Piacenza nel 2011, poi a Brindisi, Firenze, Pescara, Grosseto, Rimini, Venezia, Trieste. Poi l'ultimo arresto a Milano.

La richiesta della 25enne

Ora la ragazza ha chiesto di poter uscire e di essere sottoposta ai domiciliari: lo ha chiesto per poter allattare il figlio neonato. Sarà il giudice a decidere. Per le altre due complici invece è stata disposta la custodia cautelare dopo la direttissima.