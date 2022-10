“Vi ammazzo tutti”: 37enne aggredisce carabinieri che lo bloccano con il taser Un uomo di 37 anni ha colpito con calci e pugni alcune auto e aggredito i carabinieri: questi ultimi, per fermarlo, hanno preso il taser. Alla vista della pistola elettrica, l’uomo si è calmato.

A cura di Ilaria Quattrone

"Vi ammazzo tutti": era questo che continuava a urlare un uomo di 37 anni che nella notte di ieri, sabato 15 ottobre, ha colpito alcune automobili e aggredito i carabinieri. L'episodio si è verificato a Milano, tra largo La Foppa e via Moscova. Il responsabile è stato denunciato e dovrà rispondere di danneggiamento, oltraggio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha preso a calci e pugni alcune auto

Nessuno conosce il motivo del suo gesto. L'uomo, residente in provincia di Pavia, è stato segnalato da alcuni testimoni che lo hanno visto prendere a calci e pugni alcune auto. Fortunatamente non ha picchiato nessuna persona.

I testimoni spaventati, hanno quindi chiamato i carabinieri. I militari lo hanno trovato in stato di alterazione e con i vestiti sporchi di sangue. Nonostante i tentativi di calmarlo, il 37enne ha iniziato a inveire contro loro.

I carabinieri lo hanno fermato con il taser

Per fermarlo i carabinieri stavano per azionare il taser: non appena il 37enne ha visto l'arma, ha spesso di agitarsi. Una volta salito sull'auto dei militari, avrebbe iniziato a dare testate al plexiglas ed è in quel momento che avrebbe urlato: "Vi ammazzo tutti".

I carabinieri hanno quindi chiamato il 118. I medici e i paramedici del 118 lo hanno sedato e portato poi all'ospedale Fatebenefratelli, dove ha ricevuto tutte le cure del caso, con un'ambulanza. Le sue condizioni sembrano stabili. Non è chiaro se lo stato di alterazione sia stato causato da un uso di sostanze stupefacenti o da alcol. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.