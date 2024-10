video suggerito

Vede un ragazzo di 21 anni sul marciapiede che si sente male, carabiniere fuori servizio gli salva la vita Un carabiniere fuori servizio ha notato un 21enne che si stava sentendo male su un marciapiede a Bottanuco (Bergamo). In attesa dell'arrivo dei soccorsi, il militare gli ha prestato le prime cure salvandogli così la vita.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un carabiniere fuori servizio ha soccorso un ragazzo che, nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre, era stato colpito da un malore mentre si trovava seduto su un marciapiede sotto la pioggia a Bottanuco, in provincia di Bergamo. Il militare ha intuito che il giovane, di soli 21 anni, non stava bene e, quando questo ha perso conoscenza, ha chiamato il 112. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, il carabiniere ha seguito le indicazioni dell'operatore al telefono e ha presto le prime cure al 21enne. I sanitari sono intervenuti con la massima urgenza, ma quando lo hanno ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII il ragazzo era già fuori pericolo.

Il ragazzo seduto su un marciapiede sotto la pioggia

Come riportato da L'Eco di Bergamo, il carabiniere della Bassa bergamasca, in forza a una Stazione nella provincia di Lecco, era uscito di casa lo scorso 9 ottobre intorno alle 18:30 per fare una passeggiata insieme alla figlia piccola. Mentre stavano camminando lungo via Conciliazione, a poca distanza dal parco Moretti, ha notato un ragazzo seduto sul marciapiede nonostante la pioggia battente.

Il militare, allora, si è avvicinato a lui per chiedergli se avesse bisogno d'aiuto. Il giovane, un 21enne di nazionalità pakistana, gli avrebbe chiesto in inglese un po' d'acqua dicendo anche di avere dolore al petto.

L'intervento del carabiniere e l'arrivo dei sanitari

Pochi istanti più tardi, il 21enne si è accasciato a terra, privo di conoscenza. A quel punto, il carabiniere ha chiamato il 112 e chiesto aiuto ad alcuni residenti della zona. In attesa dell'arrivo di un'ambulanza e di un'automedica del 118, il militare ha eseguito le operazioni che gli venivano comunicate per telefono e ha prestato le prime cure al ragazzo.

L'equipe medica intervenuta in codice rosso ha preso poi in carico il 21enne. Dopo averlo stabilizzato, lo ha trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo. Probabilmente il ragazzo aveva avuto un infarto e l'intervento del carabiniere fuori servizio gli ha salvato la vita.