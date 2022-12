Vede un annuncio su internet e compra un televisore: all’appuntamento lo legano e pestano a sangue Un uomo di trent’anni è stato massacrato di botte da quattro uomini che gli avevano promesso la vendita di un televisore tramite un annuncio su Internet: i quattro sono stati denunciati.

Voleva acquistare solo una televisione. Ha visto un annuncio su Internet e ha deciso di acquistarla, ma invece di riceverla a casa si sarebbe dovuto recare in un luogo stabilito dagli acquirenti. E così, ha accettato. Anche perché sembrava proprio un affare: la smart tv di ultima generazione sarebbe costata solo trecento euro. Per quei trecento euro però è stato massacrato di botte ed è finito in ospedale.

L'episodio si è verificato a Paitone, comune di appena duemila abitanti in provincia di Brescia. Il trentenne, vittima di questa truffa, vive nella Bassa Bresciana. Arrivato sul luogo dell'appuntamento, viene invitato a salire in un appartamento che si trova al primo piano di una palazzina. All'interno ha trovato quattro persone che lo hanno bloccato, legato e imbavagliato.

L'uomo è stato picchiato a sangue e derubato

Approfittando così del suo status, hanno iniziato a picchiarlo a sangue. Dopodiché lo hanno derubato di quei trecento euro. A dare l'allarme e chiamare le forze dell'ordine è stato un amico. L'uomo aveva infatti accompagnato la vittima sul luogo, ma è rimasto sotto. A un certo punto ha sentito le urla del trentenne e, spaventato, ha deciso di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti gli investigatori e il personale del 118.

I medici e i paramedici, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo in ospedale. Non sembrerebbe essere in pericolo di vita. I quattro uomini che lo hanno aggredito sono stati trovati all'interno della casa: avrebbero tra i 29 e i cinquant'anni e tutti loro sono stati denunciati e indagati in stato di libertà.