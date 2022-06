Vede i ladri derubare un furgone e li insegue al telefono con i carabinieri, furto sventato Ha visto i ladri svaligiare un furgone e, dopo aver chiamato i carabinieri, si è messo al loro inseguimento permettendo ai militari di fermare i fuggitivi.

Immagine di repertorio

Un cittadino di Carnate, paese della provincia di Monza e Brianza, si è improvvisato "eroe" nella serata di uno dei giorni appena trascorsi. Verso le 23.30, infatti, l'uomo stava passeggiando per le vie del centro paese quando ha notato dei movimenti sospetti attorno ad un furgone posteggiato in strada. Il veicolo, e soprattutto il suo contenuto, era finito nelle mire di tre persone, rivelatesi poi essere tre ragazzi di 20, 17 e 15 anni di origine rom, che stavano studiando il da farsi per aprirlo e svaligiarlo.

Passante vede tre ladri in azione e chiama i carabinieri, fermati

Non ha fatto in tempo a realizzare cosa stesse realmente accadendo che i tre sono riusciti ad aprire il vano del furgone per sottrarre alcune valigette, montare in macchina e scappare. A quel punto, l'uomo ha immediatamente allertato il numero unico per le emergenze 112 avvisando del furto in corso. Poi, è salito in macchina e si è messo all'inseguimento dei fuggitivi aggiornando i carabinieri di Monza sui vari spostamenti. Nel frattempo, il centralino ha inviato sul posto una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Vimercate che in poco tempo hanno rintracciato il veicolo in fuga all'altezza di Agrate. Qui, i tre giovani sono stati fermati e identificati prima di essere trasferiti nel carcere locale. Avvisato, infine, il proprietario del furgone a cui è stata riconsegnata la refurtiva per un valore totale di circa duemila euro. Essendo solo uno dei tre ladri maggiorenne, questi è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo disponendo la misura ci custodia cautelare agli arresti domiciliari. I due minorenni sono stati al contrario denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso e riaffidati ai genitori.