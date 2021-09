Vasto incendio in un capannone di bancali in legno: colonna di fumo visibile per chilometri Vasto incendio a San Fiorano, comune in provincia di Lodi. Un capannone di bancali di legno è andato in fiamme per cause ancora da accertare. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo il fuoco e mettendo in sicurezza l’area. Al momento non si registrano feriti. La colonna di fumo è stata visibile per diversi chilometri.

A cura di Ilaria Quattrone

Una foto dell’incendio (Fonte: sindaco di Codogno)

Un vasto incendio ha colpito la zona industriale di San Fiorano, comune in provincia di Lodi. È successo poco dopo le 19 di oggi, venerdì 17 settembre. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che sono ancora a lavoro per spegnere le fiamme. Non è ancora chiaro cosa possa averlo scatenato. Una volta messa in sicurezza l'area, si cercherà di capire le cause del rogo. Fortunatamente al momento non sembrerebbero esserci feriti.

L'intera struttura divorata dalle fiamme

L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.30 di questa sera. Alcuni abitanti del luogo hanno visto uscire del fumo dal capannone e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenute quattro autopompe e un'autoscala dei pompieri. La struttura si trova lungo la Strada provinciale 16. In pochi minuti le fiamme hanno divorato l'edificio per poi distruggerlo completamente intorno alle 21. Il capannone è infatti crollato. Il fuoco probabilmente è stato alimentato dai bancali di legno.

Il sindaco di Codogno: Il rogo è stato circoscritto

Sul posto è arrivato ancheil sindaco di San Fiorano, Mario Ghidelli. Presente anche il primo cittadino di Codogno, Marco Passerini che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Sono stato sul posto e ho accertato che la situazione è sotto controllo e il rogo circoscritto. Si tranquillizza la popolazione inoltre che non vi è pericolo di contaminazione di alcuna sostanza tossica nell’aria. I vigili del fuoco della provincia, che ringrazio per il tempestivo intervento, saranno impegnati ancora per diverse ore per completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza".