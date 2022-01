Varese, precipita dal terzo piano del centro commerciale: 26enne in gravissime condizioni Una ragazza di 26 anni è precipitata dal terzo piano del centro commerciale le Corti di Varese, finendo sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio al livello -2. La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni.

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 3 gennaio, a Varese, dove nel principale centro commerciale della città una ragazza di 26 anni è precipitata dal terzo piano impattando il suolo al livello -2, dove c'è una pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'accaduto ha scosso i clienti del centro commerciale le Corti di Varese i quali hanno immediatamente allertato il numero unico 112 per segnalare il ferimento della giovane, ricoverata in seguito in ospedale in gravi condizioni.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza in codice rosso, l'allarme è scattato pochi minuti dopo le 19.20. Il personale sanitario arrivato in sirena ha immediatamente soccorso la giovane mentre i carabinieri di Varese hanno messo in sicurezza l'area raccogliendo le testimonianze dei presenti. Queste, insieme alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del contro commerciale, saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell'accaduto e fare luce su quanto successo. Secondo quanto riportato da Varesenews, gli inquirenti al momento starebbero seguendo la pista del tentato suicidio ma ogni ipotesi resta al loro vaglio. Le condizioni della ventiseienne sono apparse da subito molto gravi: dopo una prima stabilizzazione in loco, i sanitari l'hanno trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Di Circolo di Varese dove è stata presa in cura dal personale medico della struttura. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno.