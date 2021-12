Varese, interrotta rete di spaccio a Caronno Pertusella: tre arresti Un via vai continuo di acquirenti nel Varesotto interrotto dai carabinieri. I militari avevano seguito l’attività illegale dei tre arrestati, che smerciavano soprattutto eroina e cocaina.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno hanno scoperto e interrotto un fiorente giro di spaccio a Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Tra i boschi della zona, tre uomini, un 22enne, un 31 enne e un 23 enne, tutti di origine marocchina, portavano avanti il loro commercio illegale con un continuo via vai di acquirenti che arrivavano a bordo di qualsiasi mezzo, dalla macchina di lusso, come ad esempio una Maserati, fino ai camion. Tutti si rifornivano principalmente di eroina e cocaina.

Un'attività senza sosta fermata dai militari

L’attività di spaccio era quotidiana, dall’alba al tramonto, alla luce del sole, grazie alla conformazione del territorio scelto per l'attività illecita: nascosti tra i campi aperti con le boscaglie nei dintorni, e l'immancabile posizionamento di "pali" che, come delle vedette, controllavano non solo l'arrivo dei clienti con cui si erano prima sentiti al telefono ma anche un eventuale arrivo delle forze dell'ordine, si sentivano al sicuro. Gli spacciatori però sono stati seguiti dai Carabinieri del Nucleo Operativo fino alla loro abitazione, un appartamento in una corte a Vigevano, dove nella notte di martedì 30 novembre, hanno fatto irruzione sorprendendo i tre uomini nel sonno e arrestandoli. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura di Busto Arsizio dopo aver visionato le prove fornite dai militari sull'attività di spaccio. In seguito alle formalità di rito, i tre sono stati portati nel carcere di Pavia dove, al termine dell’udienza di convalida, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per i tre fermati.