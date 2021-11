Gazzaniga: due arresti per spaccio di droga in un garage, sequestrato oltre un chilo di stupefacenti Due arresti a Gazzaniga, nella Bergamasca, per spaccio e detenzione di stupefacente. La donna fermata percepiva il reddito di cittadinanza. Sequestrato un chilo di droga.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

A Gazzaniga, nella Bergamasca, una donna italiana di 43 anni, disoccupata, con precedenti e titolare di reddito di cittadinanza, è stata arrestata, insieme a un uomo di origine marocchina, anche lui disoccupato e regolare sul territorio italiano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte dai carabinieri, erano partite da alcune segnalazioni, che hanno permesso di individuare un via vai sospetto in un garage in una zona periferica della cittadina.

Sequestrato oltre un chilo di droga

Durante le perquisizioni i militari delle Stazioni di Gandino e Fiorano al Serio hanno trovato 157 grammi di cocaina, un chilo di hashish e un cellulare. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. L'uomo, che secondo le accuse avrebbe aiutato la donna, proprietaria del garage, aveva addosso mezzo grammo di cocaina e nel suo appartamento sono stati trovati circa 1.800 euro in contanti, ritenuti dalle forze dell'ordine proventi dell'attività illecita, oltre a diverso materiale per il confezionamento della droga. Entrambi sono stati arrestati ieri, sabato 13 novembre e portati in carcere.

Altri arresti per spaccio in Lombardia

I fatti di ieri a Bergamo, avvengono pochi giorni dopo un altro arresto, questa volta a Mantova, sempre per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A finire sotto la lente delle forze dell'ordine è stata un'insospettabile 26enne, incensurata, soprannominata “baby sballo”, che aveva infatti messo su un “bazar della droga”. A segnalarla sono stati alcuni residenti che si erano insospettiti per il continuo viavai di persone che entravano e uscivano dall'edificio.