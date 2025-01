video suggerito

Vanno a fuoco gli hangar del campo volo di Cogliate, distrutti otto aerei: si indaga sulle cause I depositi di una campo volo hanno preso fuoco oggi pomeriggio a Cogliate, in provincia di Monza. Il rogo ha coinvolto quattro hangar, distruggendo otto velivoli parcheggiati al loro interno.

Un hangar di aerei ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi, 15 gennaio, a Cogliate, in provincia di Monza. L'incendio ha provocato un'alta colonna di fumo visibile anche da lontano, fino a Saronno e Monza, che in tanti hanno segnalato ai numeri di emergenza.

Stando alle prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero divampate attorno alle 15:30 e avrebbero divorato in breve tempo quattro hangar del campo volo di via Bernardini Luini, a Cogliate. In questi spazi solitamente sono custoditi diversi aerei ultraleggeri e da un primo conteggio risulterebbe che nell'incendio siano andati distrutti otto aeromobili al loro interno.

Dal rogo si è alzata una colonna di fitto fumo nero, visibile anche da lontano, che ha allarmato numerosi residenti nei comuni vicini al campo volo. Avvisati da tanti cittadini, sul posto sono arrivate con urgenza le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e di altre aree, che sono riuscite a domare le fiamme. Le forze dell'ordine sono invece intervenute per dirigere il traffico attorno alla zona interessata.

Per il momento non risultano persone ferite o vittime coinvolte nell'incendio. Ulteriori accertamenti serviranno a chiarire che cosa abbia causato il divampare delle fiamme, da dove abbiano preso avvio e se si sia trattato di un incidente o di un'operazione dolosa.