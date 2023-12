Vandali distruggono il presepe e rubano l’asinello: bestemmie sui volti di San Giuseppe e della Madonna Nella notte tra lunedì e martedì, in provincia di Lodi, hanno distrutto un presepe: hanno imbrattato i volti di San Giuseppe e della Madonna e rubato la sagoma dell’asinello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre alcuni vandali hanno danneggiato il presepe che si trovava sul sagrato di una chiesa di Cervignano d'Adda, comune della provincia di Lodi. La sindaca Maria Pia Mazzucco ha lanciato un appello sui social network attraverso la pagina del Comune: "Restituiteci almeno l'immagine dell'asinello".

Ha raccontato che sono stati imbrattati i volti di San Giuseppe e della Madonna ed è stata anche rubata la sagoma dell'asinello. Sui primi due, sarebbero state scritte alcune bestemmie: "Chiedo almeno di riportare l'immagine dell'asinello per la gioia dei bambini, prima di Natale". L'amministrazione comunale sta inoltre analizzando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Attraverso queste, si potrebbe risalire al volto degli autori.

E, purtroppo, l'episodio del presepe non è l'unico: "Parco giochi e piazza del Municipio, chiedendo di non calciare forte, distrutti; spazio dietro il centro ricreativo, vetri rotti e porte scardinate; campo di allenamento Garbiello mai utilizzato perché nessun adulto si è preso la briga di essere presente", prosegue Mazzucco.

La sindaca ha preso la palla al balzo per rivolgere un appello ai genitori: "Se iniziassimo a punire i figli per le cose sbagliate fatte a scuola e nella società e la smettessimo di rimproverare gli insegnanti e gli educatori in genere, avremmo meno delinquenti e maleducati in futuro e molti genitori piangerebbero meno".