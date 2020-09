in foto: Immagine di repertorio

Ancora un drammatico incidente in montagna, questa volta in Val Brembana, sul monte Venturosa, dove un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto per oltre 400 metri. Il suo corpo ormai senza vita è stato recuperato dai volontari del Soccorso Alpino.

L'allarme lanciato dagli amici che erano con lui

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 10.30 quando è stato chiesto l'intervento del 118 e del Soccorso Alpino tra i territori comunali di San Giovanni Bianco e Camerata Cornello, sul monte Venturosa dove il giovane si era recato con due amici per un'escursione. Per motivi ancora da chiarire però mentre percorreva il sentiero è precipitato forse scivolando in un dirupo: un volo di quasi 400 metri per il 22enne escursionista che non gli ha lasciato scampo. Sotto shock gli amici che erano con lui che hanno allertato immediatamente i soccorritori del 118 accorsi sul posto con un'elimbulanza. Con loro anche i carabinieri della compagna di Zogno e i volontari del Soccorso Alpino che si sono attivati immediatamente per recuperare il corpo del giovane. Purtroppo una volta portato a valle è stato affidato al personale medico del 118 che però non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Disperso un uomo di 67 anni a Piazzatorre uscito a cercare funghi

Gli uomini del Soccorso Alpino sono impegnati da ieri anche nelle ricerche di un uomo di 67 anni di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso, da quando, uscito con un amico in cerca di funghi nei boschi sopra Piazzatorre, non è più rientrato a casa. Le ricerche cominciate poco dopo la sua scomparsa sono proseguite nelle ore successive, nonostante le condizioni difficili date dal buio e dalle temperature. Nella parte alta dell’area delle ricerche sono caduti circa 10 cm di neve, rendendo il terreno più insidioso e le ricerche più complesse. Al momento però l'uomo risulta ancora disperso.