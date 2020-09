Si chiamava Luca Bonaiti il ragazzo morto ieri in un tragico incidente in montagna sul Venturosa, massiccio delle Alpi Orobie. Luca aveva solo 22 anni e viveva a San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, assieme alla mamma e al papà. Lavorava proprio assieme al padre nell'azienda edile gestita dal genitore. Era tesserato per il Cai – il Club alpino italiano, ed era un grande appassionato di montagna. La sua passione ieri mattina gli è risultata fatale: Luca era in compagnia di due amici e stava percorrendo un sentiero lungo la cresta nord est del monte Venturosa, massiccio che separa San Giovanni Bianco da Camerara Cornello. All'improvviso, per cause da accertare, Luca ha perso l'equilibrio ed è precipitato in un burrone. La caduta per circa 400 metri non gli ha lasciato scampo: quando i soccorritori, allertati dagli amici sotto choc, sono riusciti a raggiungere il corpo del giovane escursionista, Luca era già morto a causa dei gravi traumi riportati.

Domani a San Giovanni Bianco i funerali del ragazzo

Grande il dolore a San Giovanni Bianco, dove domani nella chiesa parrocchiale si terranno i funerali del giovane. A piangerlo, oltre ai genitori, anche la sorella e il nipote. Luca infatti, nonostante la giovane età, era già zio: la sorella ha infatti un figlio di 9 anni. Il ragazzo, decima vittima della montagna in provincia di Bergamo, aveva frequentato il liceo artistico: su Facebook sono ancora tante le foto che lo ritraggono in compagnia dei compagni di classe. Una delle sue amiche lo ha ricordato così: "Ciao Luca Bonaiti….Sarà difficile dimenticare il tuo sorriso e la tua voglia di scoprire posti nuovi, è stato bello aver condiviso con la tua energia le nostre escursioni! Ciao cucciolo purtroppo il destino a volte è molto crudele".