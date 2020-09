Scomparso da venerdì, purtroppo è stato ritrovato morto nei boschi di Piazzatorre, Alta Valle Brembana, Gian Battista Amigoni, 67 anni, residente a Palazzago. Era uscito con un amico in cerca di funghi nel bosco, ma non è mai tornato al punto di incontro e così sono scattate subito le ricerche. L'area, dai boschi al rifugio Gremei, è stata perlustrata a cima e a fondo per tutto il fine settimana dai tecnici del Soccorso Alpino, dai carabinieri, dai volontari della Protezione civile e dai vigili del fuoco. Circa sessanta uomini in tutto, aiutati dalle unità cinofile del Soccorso Alpino, della Protezione civile e dell'associazione nazionale carabinieri. Non si conoscono le cause esatte del decesso, per il momento: forse è stata una caduta, o forse ancora un malore improvviso. Gli esami che verranno svolti sul suo cadavere stabiliranno con esattezza le cause del decesso.

Un altro incidente in Val Brembana, 22enne precipita per oltre 400 metri e muore

Sempre in Val Brembana un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere precipitato per oltre 400 metri. Il fatto è accaduto sul monte Venturosa. Il corpo del giovane è stato recuperato dai volontari del Soccorso Alpino. L'allarme era scattato questa mattina intorno alle 10,30 dagli amici, che hanno chiamato immediatamente i soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'eliambulanza. Per cause ancora da accertare, il 22enne è caduto mentre percorreva il sentiero ed è scivolato nel dirupo. Come detto, ha fatto un volo di quasi 400 metri. Sotto shock i due amici. I volontari del soccorso alpino hanno recuperato il corpo, ma purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte del giovane.