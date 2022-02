Vaccino obbligatorio per gli over 50: in Lombardia oltre 170mila cittadini non sono in regola Da oggi per gli over 50 scatta l’obbligo vaccinale: in Lombardia sono oltre 173mila quelli che non hanno una copertura vaccinale e che rischiano una sanzione.

A cura di Ilaria Quattrone

Da oggi è scattato l'obbligo vaccinale per gli over cinquanta: chi non rispetta quanto previsto dalle normative anti-Covid rischia sanzioni da cento euro. Nonostante questo, c'è ancora una fetta di ultracinquantenni che ha deciso di non immunizzarsi. In Lombardia il numero oscilla tra i 330mila e i 173mila. Il dato varia in base alla platea considerata dalla struttura commissariale nazionale e a quella presa in analisi dall'Istat.

Oltre 173mila over 50 lombardi senza copertura vaccinale

Secondo i numeri riportati nel report elaborato quotidianamente dal Governo, gli over 50 in Lombardia sono 4.690.368. Secondo l'Istat invece sono 4.531.914. Sulla base di quanto riportato nell'ultimo dossier fornito dalla Direzione al Welfare di Regione, in totale sono 4.358.464 i cittadini che hanno iniziato o hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Per questo motivo, se ci si basa sui numeri nazionali allora sono oltre 331mila i cittadini senza copertura. Se invece si prendono in considerazioni i dati Istat, sono oltre 173mila quelli senza vaccino.

A Palazzo delle Scintille vaccini senza prenotazioni

Regione prova a convincere gli irriducibili: da oggi a Palazzo delle Scintille – come riporta il Policlinico di Milano – è stata attivata una corsia dedicata proprio agli over 50 che devono ricevere la prima dose. Per loro, dalle 8 alle 16, si potrà accedere senza prenotazione. Stessa cosa anche per gli over 60 che dovrebbero ricevere la terza dose. Inoltre in tutti i centri vaccinali, come spiegato da Regione, per tutti gli over 12 che devono ricevere la prima dose non è necessaria la prenotazione.