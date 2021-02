Ritorna a funzionare il portale dei medici di base per la prenotazione del vaccino anti Covid per i pazienti over 80. Dopo il via libera delle vaccinazioni di ieri 15 febbraio che ha bloccato tutto il sistema, nel pomeriggio di oggi 16 febbraio le registrazioni sembrano procedere senza problemi. "Durante la mattinata abbiamo avuto ancora qualche problema. Il portale era rallentato ma nel pomeriggio poi tutto si è risolto. Oggi il lavoro ambulatoriale è andato avanti senza difficoltà", spiega a Fanpage.it Paola Pedrini, segretario regionale generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg). Ben diversa invece la situazione di ieri 15 febbraio quando già dopo pochi minuti tutto il sistema era andato in tilt: "Non solo è stato possibile accedere al portale. Le prenotazioni hanno bloccato tutto il lavoro ambulatoriale comprese le schermate per ricette e tamponi", aveva detto ieri la Pedrini. Che aveva poi precisato che le registrazioni si trattano di pura amministrazione e per questo non dovrebbero "coinvolgere i medici nelle prenotazioni che devono invece prendersi cura dei pazienti".

Risolti anche i problemi per i farmacisti

Gli stessi problemi ieri li hanno avuti anche i farmacisti, ma oggi sembrerebbe essere tutto risolto: "Stamattina abbiamo rilevato ancora qualche difficoltà – ha spiegato a Fanpage.it il presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca – poi dalle 10.30 ha iniziato ad andare velocissimo". Intanto 24 ore dopo l'avvio della seconda fase della campagna vaccinale già un terzo degli over 80 lombardi si era registrato al portale: alle 14.30 gli over 80 che hanno aderito al vaccino sono in totale 261.254, di cui 226.399 attraverso il portale Cittadini, 31.881 tramite quello dei farmacisti e 2.974 con l'aiuto dei medici di base. Ora non resta che attendere le dosi in arrivo e procedere con la somministrazione del vaccino da giovedì 18 febbraio.